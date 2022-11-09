Смольный готов платить дворникам зимой от 40 тысяч рублей

Зарплаты у дворников в Петербурге зимой 2022/23 годов будут начинаться от 49 тысяч рублей (40,8 тысячи после вычета НДС), у водителей-механизаторов - от 77 тысяч рублей (64,1 тысячи), заявил глава жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции 9 ноября.

В жилкоме посчитали, что это соответствует и ожиданиям работников, и возможностям города.

В этом сезоне приезжим работникам будут предлагать временное жилье, пообещал вице-губернатор Анатолий Повелий. Кроме того, собираются привести в порядок их рабочие места.

- Человек должен прийти в красивое помещение, он должен переодеться, принять пищу, должен где-то передохнуть. Все эти условия должны соответствовать величию города и ответственности тех задач, которые мы ставим, - заявил Повелий.

Он добавил, в настоящее время эти условия оставляют желать лучшего и решить проблему за один день не удастся.

По словам чиновников, дополнительная потребность Петербурга в дворниках составляет 4 363 человека, механизаторов - порядка 1 200 человек. Для набора сезонных работников в Смольном создали сайт уборкагорода.рф.