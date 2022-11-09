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Новости 16:10

Суд в Петербурге запретил двадцать сайтов со сведениями об изготовлении оружия

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил двадцать сайтов со сведениями об изготовлении оружия

Московский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России информацию, представленную на двадцати сайтах, передает объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет о ресурсах, рассказывающих о способах производства различного оружия и боеприпасов в кустарных условиях.

В частности, на объявленных вне закона интернет-страницах содержались инструкции по изготовлению пороха, пуль, пневматического оружия, обрезов, самострелов и жидкостных зажигательных гранат.

На заседании по делу было заявлено, что все перечисленное может быть задействовано для совершения терактов и диверсий, а значит, сайты подлежат запрету для "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан", а также безопасности государства.


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