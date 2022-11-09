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Новости 16:25

RT: Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

фото ЗакС политика RT: Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, информирует RT, ссылаясь на свой источник. Каким образом произошла авария - выясняется.

Сведения о гибели Стремоусова подтверждает военный корреспондент Семён Пегов: он располагает данными, что чиновник умер в результате аварии под Геническом. Последний комментарий замглавы херсонской администрации давал в 13:10, сообщая об эвакуации 80 тысяч жителей из региона.

В разговоре с "Фонтанкой" замглавы российской военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарёва подтвердила гибель Стремоусова.

С заявлением о смерти Стремоусова выступили также в администрации Херсонской области.

Фото: Telegram-канал Кирилла Стремоусова


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