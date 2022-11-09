Депутат Певцов хочет видеть в экспертных советах Минкульта священников и силовиков

В ходе правительственного часа в Госдуме 9 ноября депутат от "Новых людей" Дмитрий Певцов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением, касающимся экспертных советов при ее ведомстве. Для торжества идеологии, основанной на традиционных ценностях, в этих структурах, по его мнению, не хватает представителей сразу нескольких слоев населения.

Депутат назвал в одном ряду "родителей, педагогов, детских психологов, представителей традиционных религиозных конфессий, специалистов по информационной безопасности и силовых ведомств". Появление обозначенных им новых членов в советах обеспечит, по мысли киноактера, выпуск "правильной продукции".

Первый зампред думского комитета по культуре также упомянул "современных фронтовиков", которые, с его точки зрения, нуждаются в создании для них специальных творческих вузов.

фото: duma.gov.ru