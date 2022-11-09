С 11 ноября в Петербурге изменятся маршруты четырёх автобусов

В Северной столице начиная с 11 ноября будут изменены трассы движения четырёх автобусных маршрутов в Красногвардейском, Красносельском, Курортном и Московском районах, извещает пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус № 62 более не будет подъезжать к станции метрополитена "Московская", так как данный отрезок маршрута не был востребован у пассажиров. В то же время продолжение получит автобус № 124, курсирующий в Красногвардейском районе: его пустят по Ленской улице и проспекту Наставников до Хасанской улицы.

Наконец, в Красносельском районе движение автобусов № 345 охватит в том числе новостройки в микрорайоне Горелово. А в Зеленогорске автобус № 415 будет дополнительно останавливаться у 455-й школы.