Шойгу приказал отвести войска за реку Днепр

Командующий Объединенной группировки российских войск генерал Сергей Суровикин, докладывая о ситуации в Херсоне 9 ноября, предложил организовать оборону на левом берегу Днепра. Доклад транслировал телеканал "Звезда".

По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Беспокойство генерала вызвали и обстрелы Каховской плотины, затопление которой может вызвать значительные жертвы и создать угрозу изоляции группировки войск на правом берегу.

"Понимаем, что это непростое решение. В то же время, мы сохраним самое главное - жизни наших военослужащих - и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно", - заявил Суровикин.

Министр обороны Сергей Шойгу это предложение поддержал. Он согласился с тем, что жизнь и здоровье российских военнослужащих находятся в приоритете.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - ответил Шойгу Суровикину.