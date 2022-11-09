В Приморском районе возобновил работу пункт обогрева бездомных

Пункт обогрева бездомных граждан, расположенный на Коломяжском проспекте, 6А, с приходом холодной погоды возобновил свою деятельность, отчитались в администрации Приморского района Петербурга. Точка впервые открылась в 2006 году.

По обозначенному выше адресу располагается палатка площадью 40 кв. метров. В ней постоянно поддерживается температура в 22 градуса тепла. Вместить помещение способно до 50 человек одновременно. Внутри установлены двухъярусные кровати, бездомные дважды в день обеспечиваются питанием.

Благодаря пожертвованиям лица без определённого места жительства могут также получать продукты быстрого приготовления, одноразовую посуду и одежду. Кроме того, пару раз в неделю в палатку приходят врачи.

"Мы консультируем бездомных, оказываем правовые и социально-бытовые услуги. Персонал помогает нашим посетителям восстановить документы. Ведь без них люди не могут устроиться на работу, получить социальные услуги", – поделилась глава районного комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Томащук.