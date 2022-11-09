За неделю инфляция в России замедлилась до 0,01%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 1 по 7 ноября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,01%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,67%.

Наибольший рост в розничной цене показали помидоры (+6,23%), бананы (+1,5%), огурцы (+1,36%), картофель (+0,78%), шоколадные конфеты (+0,66%), куриные яйца (+0,62%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1,14%), яблоки (-0,69%), сахар (-0,65%), рис (-0,57%), черный чай (-0,55%), подсолнечное масло (-0,5%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали шампунь (+0,36%), хозяйственное мыло (+0,31%), дизельное топливо (+0,27%), женские колготки (+0,24%), мужские носки (+0,22%), сигареты (+0,2%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,63%, а продовольственная — 12,08%.