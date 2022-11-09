Шумные другороссы попытались сорвать встречу Вишневского со студентами в СПбГУ

Встречу студентов с депутатом Законодательного собрания Борисом Вишневским на факультете политологии СПбГУ 9 ноября посетили члены незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". Они начали выкрикивать критические высказывания в адрес "яблочника". Видео с мероприятия опубликовал активист Александр Рогожкин в своем Telegram-канале.

"Вишневский - позор Петербурга", - скандировали молодые люди.

Группе неизвестных (они не представились) удалось несколько раз повторить свой лозунг, прежде чем они покинули зал. Координатор петербургской ячейки "лимоновцев" Андрей Дмитриев в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил, что на беседу с Вишневским пришли его соратники. Один из них - участник событий в Донбассе, доброволец Андрей Воронцов.

Депутат Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что у другороссов не получилось сорвать мероприятие, а их акция продлилась лишь несколько минут.

- Сперва они пытались задавать какие-то хамские вопросы, потом несколько минут, секунд 10 скандировали что-то оскорбительное и покинули зал. Как они туда попали - никто не понимает. Это явно не студенты. Никакого влияния на ход встречи это не оказало. Подумаешь, время от времени на такие встречи проходят провокаторы, - рассказал Вишневский.

"Яблочник" отметил, встреча прошла продуктивно. Участники мероприятия активно интересовались выборами. Всего послушать Вишневского пришли порядка 90 человек.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Бориса Вишневского