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Новости 9:27

РБК: Кремль начал готовить послание Путина Федеральному собранию

фото ЗакС политика РБК: Кремль начал готовить послание Путина Федеральному собранию

В аппарате главы государства приступили к подготовке послания Владимира Путина Федеральному собранию, узнали источники РБК.

К работе по этому вопросу ответственные лица приступили ещё несколько дней назад. При этом до сих пор какой-то конкретики, когда именно выступит Путин, нет.

Последний раз президент обращался к Федеральному собранию полтора года назад -  в апреле 2021-го.

Готовиться к новому посланию чиновники пробовали в начале текущего года, однако после объявления военной спецоперации работа прекратилась.


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