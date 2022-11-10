РБК: Кремль начал готовить послание Путина Федеральному собранию

В аппарате главы государства приступили к подготовке послания Владимира Путина Федеральному собранию, узнали источники РБК.

К работе по этому вопросу ответственные лица приступили ещё несколько дней назад. При этом до сих пор какой-то конкретики, когда именно выступит Путин, нет.

Последний раз президент обращался к Федеральному собранию полтора года назад - в апреле 2021-го.

Готовиться к новому посланию чиновники пробовали в начале текущего года, однако после объявления военной спецоперации работа прекратилась.