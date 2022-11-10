Суд в Томске приговорил местного жителя к ограничению свободы за использование защищенного мессенджера

Октябрьский районный суд Томска вынес решение по делу местного жителя Георгия Белоуса о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч.1 ст.273 УК РФ), сообщил 10 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на судебную пресс-службу. Суть дела сводилась к использованию гражданином защищенного мессенджера VIPole, созданного болгарскими разработчиками.

По версии следствия, в октябре 2018 года Белоус "умышленно в целях сокрытия следов своей деятельности в сети "Интернет"" установил мессенджер на жесткий диск своего компьютера, после чего пользовался им вплоть до августа 2020 года, осознавая при этом, что "использование данной программы приведет к нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдеров".

"В результате использования Белоусом Г.В. вредоносной компьютерной программы "Vipole" были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя Белоуса Г.В. и его сетевой активности в сети "Интернет"", — говорится в приговоре по делу томича.

Белоус вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При вынесении приговора суд учел "характер и степень общественной опасности совершенного Белоусом Г.В. умышленного преступления средней тяжести, обусловленных фактическим обстоятельствами преступления и наступившими последствиями".

В результате жителя Томска приговорили к трем годам ограничения свободы, запретить ему покидать город и менять место работы без разрешения надзорных органов. Принадлежащий Белоусу компьютер суд обратил в собственность государства.

Вынесенный приговор прокомментировал правозащитный проект "Сетевые свободы". По мнению юристов, суд "криминализовал приватную переписку". "Ничем особенным, кроме не очень широкого распространения в России, мессенджер не отличается. Использованная судом в приговоре формулировка позволяет обвинять по статье 273 УК любого пользователя WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP и множества других приложений", — говорится в Telegram-канале "Сетевых свобод".