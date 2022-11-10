ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:29

Военком Карелии: Часть добровольцев из республики уволили и вернули домой за пьянство

фото ЗакС политика Военком Карелии: Часть добровольцев из республики уволили и вернули домой за пьянство

В среду, 9 ноября, в Карелии прошла "Прямая линия", в которой принял участие глава региона и военком республики, передаёт КарелInform. Во время дискуссии комиссар рассказал, что в региональных подразделениях уже были случаи увольнения граждан по разным обстоятельствам.

Военком сообщил, что одной из наиболее распространённых причин для увольнений является алкоголизм бойцов. В то же время, отметил комиссар, многие за время службы избавляются от пагубных пристрастий.

Так, рассказал он, один из добровольцев смог избавиться от своей алкогольной зависимости только после зачисления в ряды бойцов Вооружённых сил РФ. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама