Смольный направит дополнительный миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Администрация Петербурга решила докапитализировать Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, выделив ему дополнительный 1 млрд рублей, информирует пресс-служба Смольного. Средства будут направлены на программы льготного кредитования малых и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств. Также деньги предоставят организациям, которые занимаются реализацией проектов по возобновлению деятельности в целях сохранения занятости.

"В Петербурге более 350 тысяч малых и средних предприятий. Они обеспечивают около 30% доходной части бюджета, создали 1 миллион 780 тысяч рабочих мест. Сегодня необходимо помочь им преодолеть новые вызовы", - высказал своё мнение петербургский глава Александр Беглов.

Только минувшей весной 66 компаний, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности, получили 300 млн рублей при ставке в 1% годовых на срок до двух лет.

В свою очередь согласно программе поддержки и возобновления деятельности в целях сохранения занятости производствам предоставляется процентная ставка в 3% годовых, а для предприятий иных видов деятельности - 5%. Весной 44 компании в данной отрасли получили финансирование на сумму 200 млн рублей.