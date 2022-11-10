Госдума освободила от НДФЛ выплаты мобилизованным

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, касающиеся выплат мобилизованным россиянам и некоторым другим категориям граждан, известила парламентская пресс-служба 10 ноября.

Как сообщается, выплаты мобилизованным, военнослужащим по контракту и добровольцам, задействованным в проведении спецоперации, а также членам их семей освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Также от уплаты подоходного налога освободят выплаты суточных, положенных командированным на новые территории. Кроме того, поправки предоставляют жителям ДНП и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей освобождение от уплаты госпошлин при получении ряда российских документов, включая паспорт и водительское удостоверение.