Петербуржец отделался условным сроком за избиение сотрудника полиции

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил местного жителя Станислава Махова к полугоду условного срока с испытательным сроком 7 месяцев в рамках уголовного дела о применении насилия по отношению к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК). Кроме того, как пишет объединённая пресс-служба городских судов, он обязан будет возместить потерпевшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что поздним вечером 23 октября находившийся в Остропольском переулке Махов применил грубую физическую силу к силовику, который собирался доставить его в отдел для составления административного протокола о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). В ходе потасовки петербуржец ударил полицейского в плечо, локтем по лицу, а также ногой по голове, "чем причинил К. физическую боль".

Указывается, что Махов ранее не был судим, на учёте не состоит и признал вину в содеянном, раскаявшись.