Петербург получит компенсацию затрат на проведение чемпионата Европы по футболу

В 2022 году Петербург получит из федерального бюджета компенсацию затрат на проведение мероприятий в рамках чемпионата Европы по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора 10 ноября. Постановление городского правительства об одобрении проекта соглашения касательно перечисления межбюджетного трансферта подписал Александр Беглов.

"Согласно документу, в 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", — говорится в сообщении Смольного.

Как уточнили в администрации губернатора, расходы Петербурга на организацию трех дополнительных матчей на Евро-2020 составили немногим менее 27 миллионов рублей.

Сам чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В итоге турнир развернулся в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге состоялись семь матчей, в том числе три дополнительных, перенесенных из ирландского Дублина.