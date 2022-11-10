Петербуржец получил условный срок за оскорбительные картинки под постами ко Дню Победы

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Артема Антипова по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) из-за размещения в соцсетях неприличных картинок под постами ко Дню Победы, рассказала 10 ноября объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в период с 4 по 9 мая 2021 года Антипов разместил комментарии к постам в трех пабликах во "ВКонтакте". Заметки о поздравлении ветерана Великой Отечественной войны и о праздничных мероприятиях в честь Дня Победы получили реакции в виде "изображения искусственного полового члена на подставке с привязанной на нем Георгиевской лентой, сопровождающегося определенным текстом", следует из сообщения судебной пресс-службы.

Антипов вину признал, само дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил петербуржцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.