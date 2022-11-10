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Новости 14:44

Петербуржец получил условный срок за оскорбительные картинки под постами ко Дню Победы

фото ЗакС политика Петербуржец получил условный срок за оскорбительные картинки под постами ко Дню Победы

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Артема Антипова по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) из-за размещения в соцсетях неприличных картинок под постами ко Дню Победы, рассказала 10 ноября объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в период с 4 по 9 мая 2021 года Антипов разместил комментарии к постам в трех пабликах во "ВКонтакте". Заметки о поздравлении ветерана Великой Отечественной войны и о праздничных мероприятиях в честь Дня Победы получили реакции в виде "изображения искусственного полового члена на подставке с привязанной на нем Георгиевской лентой, сопровождающегося определенным текстом", следует из сообщения судебной пресс-службы.

Антипов вину признал, само дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил петербуржцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.


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