Роскомнадзор потребовал "незамедлительно" восстановить доступ к YouTube-каналу СМИ Союзного государства Белоруссии и России

Роскомнадзор 10 ноября потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные на YouTube-канал СМИ "Белрос", говорится в сообщении ведомства. Само средство массовой информации в РКН охарактеризовали как "первый союзный проект России и Беларуси в области электронных СМИ".

"Политика Google LLC является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — поделились мнением в Роскомнадзоре.

В целом в РКН полагают, что YouTube "занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России", в том числе "демонстративно" игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный, с точки зрения государства, контент и при этом "на системной основе" блокирует аккаунты ряда СМИ и общественных и политических организаций и деятелей.

"С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов", — пожаловалось ведомство.

РКН потребовал от Google восстановить доступ к видеозаписям "Белроса" и отчитаться об этом, а заодно поведать о причинах предпринятой блокировки аккаунта.

Фото: pixabay