Лучших по военно-патриотическому воспитанию муниципалов Петербурга наградили в танковом парке

Совет муниципальных образований Петербурга назвал муниципалитеты, ставшие лучшими в организации работ по военно-патриотическому воспитанию. Имена победителей конкурса озвучили на заседании, которое состоялось в танковом парке "Стальной десант", сообщил Совет МО в своем сообществе во "ВКонтакте".

В трех из пяти номинаций победил город Петергоф. Местную администрацию признали лучшей в организации работы по военно-патриотическому воспитанию, в организации тематического мероприятия и изготовлении раздаточных материалов.

Поселок Шушары занял первое место в конкурсе на лучшее содержание воинских захоронений. Финляндский округ победил в номинации "Лучший музей боевой славы, созданный в муниципальном образовании".

В жюри конкурса вошли представители военкомата, ДОСААФ, комитета по молодежной политике, комитета по территориальному развитию, профильной комиссии ЗакСа и самого Совета МО.

Фото: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга/ВКонтакте