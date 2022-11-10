Суд в Петербурге освободил из-под стражи горожанина, в нетрезвом виде побившего медиков

Невский райсуд Петербурга решил освободить из СИЗО горожанина Рустема Нуретдинова, обвиняемого в нападении на сотрудников скорой помощи в июле текущего года. С соответствующим ходатайством в суд обратились сами медики, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Нуретдинову инкриминировали статьи о хулиганстве (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК) и причинении лёгкого вреда здоровью (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК).

Нападение на врачей произошло в середине июля на проспекте Солидарности. В момент инцидента Нуретдинов пребывал в нетрезвом состоянии. Сначала он набросился на фельдшера: удары пришлись в голову и локоть медика. После этого под руку дебошира попался водитель скорой, которого он несколько раз ударил по конечностям.

Во время предварительного следствия Нуретдинов заключил с потерпевшими мировую. Он извинился перед ними, а также возместил оказанный им ущерб.

Суд пришёл к выводу, что мужчина ранее не был судим, признал вину в инкриминируемом правонарушении и загладил вред перед обидчиками. Также он официально трудоустроен, учится и имеет малолетнего ребёнка на иждивении.

В итоге уголовное разбирательство судом было прекращено, обвиняемого освободили из зала суда.