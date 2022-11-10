Суд отправил петербургского политолога в СИЗО из-за обвинения в "фейках" про армию

Калининский районный суд Петербурга 10 ноября арестовал 62-летнего политолога, сопредседателя петербургского отделения движения "Солидарность" Евгения Бестужева, которого обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Бестужев пробудет в следственном изоляторе минимум до 15 декабря.

Следователь объяснил необходимость помещения обвиняемого под стражу якобы возможными намерениями скрыться от правосудия, уничтожить доказательства, а также "продолжить преступную деятельность". Кроме того, следователь, ссылаясь на данные ФСБ, заявил, что Бестужев собирается переехать в Германию или Эстонию, где у него живет дочь.

— Я не занимался распространением, как мне инкриминируют, заведомо ложной информации, потому что заведомо ложная - это когда фабрикуют эту информацию, а я изготовлением не занимался. Главное, какую вину я признаю - это излишняя, эмоциональная, неполиткорректная оценка. Это да, - рассказал Бестужев в суде.

Адвокат Бестужева Евгений Бувайлик просил суд назначить более мягкую меру пресечения. Например, домашний арест или запрет определенных действий. Защитник объяснил это состоянием здоровья его доверителя - несколько лет назад у него была операция на сердце.

В суде выступил друг Бестужева Георг Габриелян, который заявил о готовности представить товарищу квартиру для нахождения во время домашнего ареста. Габриелян дружит с обвиняемым с конца 90-х годов - они состояли в партии, которую возглавлял Габриелян.

- [Могу описать его] как очень доброго, отзывчивого человека. Несколько эмоционального, на мой взгляд. Я бы на его месте был бы менее эмоционален. Честно говоря, как христианский демократ, я, конечно, честно вам скажу, недоволен тем, что происходит, но я сдерживаю свои эмоции, - добавил Габриелян.

Судья Любовь Мещерякова с доводами защиты не согласилась и удовлетворила ходатайство следователя.

Адвокат Бувайлик рассказал ЗАКС.Ру, что Бестужева собираются судить за посты в "ВКонтакте". Всего в материалах дела упоминается около 12 публикаций, размещенных в период с февраля по конец марта 2022 года. В них упоминалась спецоперация. Силовики задержали Бестужева накануне. Теперь по статье о распространении фейков о Вооруженных силах ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков