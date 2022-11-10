Пригожин отказался от исковых претензий к немецкой газете Bild

Куйбышевский райcуд Петербурга удовлетворил ходатайство предпринимателя Евгения Пригожина, решившего отказаться от исковых претензий к немецкой газете Bild, выпустившей возмутивший его материал, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Изначально бизнесмен требовал признать недостоверной информацию, опубликованную в одной из статей издания, а также удалить конкретные сведения, которые преподносились как якобы ему присущие.

Пригожин хотел взыскать с Bild 5 млн рублей, однако впоследствии от претензий отказался, попросив суд удовлетворить соответствующее ходатайство. Суд пожелание предпринимателя удовлетворил.