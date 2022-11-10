Беглов подписал изменения в городские законы о налогах и сборах

Губернатор Александр Беглов подписал городской закон "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах", проинформировала 10 ноября пресс-служба градоначальника. Ожидается, что общий объем выпадающих доходов города составит 7,6 миллиарда рублей.

"Документ включает дополнительные меры по снижению налоговой нагрузки плательщиков в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в сообщении Смольного. В частности, ставка налога на имущество организаций сохранена на 2023 год на уровне 1,5%, а наравне с ней и условие о включении недвижимости площадью свыше одной тысячи квадратных метров в реестр объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Также на 2022-2023 годы сохраняется ставка на имущество физических лиц на уровне 1,5%, подобно налогу на имущество организаций. На 2023-2024 годы сохраняется 50%-ная льгота по налогу на имуществу организаций, исчисленной в отношении объектов недвижимости, используемых, в частности, для нужд культуры, спорта, образования и здравоохранения. Кроме того, на срок до 10 лет организации освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы, созданных в рамках концессионных соглашений, заключенных с участием государства.

С 2023 года устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для организаций со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С этого же времени расширяется список видов деятельности для права на "налоговые каникулы", а для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей вплоть до начала 2025 года продлевается действие таких "каникул" по патентной и упрощенной системам налогообложения.