"Эмоциональная оценка" привела политолога в СИЗО

фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Петербурге 62-летнего охранника, а в прошлом - политолога и публициста, члена движения "Солидарность" Евгения Бестужева отправили в изолятор "Кресты" на месяц. На него завели дело по статье о фейках про российскую армию, ему грозит до 10 лет лишения свободы. ЗАКС.Ру рассказывает, что известно о Бестужеве и как прошло заседание суда по избранию меры пресечения.

Ходатайство следователя о помещении политолога Бестужева под стражу рассматривали в Калининском районном суде 10 ноября. Обвиняемого задержали накануне в квартире, в которой он проживал. В тот же день ему было предъявлено обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК). Представитель Следственного комитета просил суд поместить Бестужева в СИЗО на месяц, до 15 декабря. Такую строгую меру он объяснил возможной попыткой обвиняемого скрыться от правосудия.

- Согласно сведениям, предоставленным УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, Евгений Леонардович планирует покинуть территорию Российской Федерации и переехать для постоянного проживания в Федеративную Республику Германия или Эстонскую Республику, где проживает его дочь, - заявил следователь.

Кроме того, совсем недавно Бестужев был в Грузии. Следователь полагает, что обвиняемый там искал возможности, чтобы остаться за границей. Знакомые обвиняемого рассказали ЗАКС.Ру, что он уехал в конце августа. Это была обычная поездка с целью отдохнуть. Уголовное дело в отношении Бестужева завели в середине сентября, когда он уже был за границей. Он вернулся в Петербург 1 ноября. Бестужев в суде заявил, что не собирается покидать страну, а с дочерью в Эстонии он не общается уже больше трех лет из-за семейного конфликта, связанного с продажей недвижимости.

Бестужев прописан в Калининском районе Петербурга, однако фактически проживал во Всеволожском районе Ленинградской области. Следователь отметил, что обвиняемый по месту регистрации не появлялся вовсе. Поскольку своего жилья у него нет, в суде выступил его друг Георг Габриелян, с которым он общается с 90-х годов. Оба состояли в одной партии до начала нулевых. Габриелян был готов поселить Бестужева в своей трехкомнатной квартире, если суд согласился отправить его под домашний арест.

На заседании по избранию меры пресечения Бестужев просил не отправлять его под стражу и рассказал, что был слишком эмоционален, когда давал оценку происходящему на Украине.

— Я не занимался распространением, как мне инкриминируют, заведомо ложной информации, потому что заведомо ложная — это когда фабрикуют эту информацию, а я изготовлением не занимался. Главное, какую вину я признаю — это излишняя, эмоциональная, неполиткорректная оценка. Это да, - рассказал Бестужев в суде.

Судья Любовь Мещерякова не стала удовлетворять ходатайства защиты. Преклонный возраст и проблемы со здоровьем (обвиняемый в прошлом перенес инфаркт миокарда и операцию на сердце) не посчитали основанием для домашнего ареста. Бестужев пробудет в следственном изоляторе "Кресты" минимум до 15 декабря. Сейчас расследование продолжается.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили записи Бестужего в социальных сетях. Адвокат Евгений Бувайлик, который представлял интересы обвиняемого, рассказал ЗАКС.Ру, что в материалах упоминаются более 10 публикаций.

- Их [публикаций] там около 12. Они были датированы с 24 или 25 февраля по 27 марта. Один эпизод ему вменен, - сказал защитник.

До ареста Бестужев работал в охранном предприятии, хотя в СМИ его чаще всего представляют как политолога и публициста. Бестужев, выпускник "Корабелки", начал увлекаться политикой в 1989 году. Сперва он принимал участие в создании политического клуба при судостроительном предприятии, на котором работал. Одной из задач клуба заявлялось противостояние власти КПСС.

С марта 1994 года Бестужев был помощником депутата Государственной думы первого созыва Виталия Савицкого, который погиб в автомобильной аварии в центре Петербурга в декабре 1995 года. В 90-х состоял в Христианско-демократической партии. В 2015 году Бестужев вошел в политсовет движения "Солидарность", а также работал в НКО Центр "Стратегия". Еще он подрабатывал таксистом и выступал представителем профсоюза на митингах против дорожного сбора "Платон" в 2016 году. В последующие годы он выходил в одиночные пикеты на политические темы, писал для интернет-издания "В кризис".

По словам его подруги, соратницы по "Солидарности", Людмилы Дубовой, он перестал заниматься политикой задолго до начала специальной военной операции на Украине.

- Жил как пенсионер и подрабатывал охранником. Официально никакой политикой он не занимался. Думаю, что из активной политики он ушел в году 2016-м. Давно, еще до всего этого, - рассказала Дубовая.

После февраля Бестужев стал регулярно высказываться в своих социальных сетях о ходе спецоперации на Украине, а также критиковал президента Владимира Путина и руководство страны. Сейчас его страница "ВКонтакте" заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры от апреля 2022 года.

Бестужев стал восьмым петербуржцем, на которого возбудили уголовное дело по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). До этого из-за обвинений в распространении заведомо ложной информации о ходе спецоперации в следственные изоляторы отправили художницу Александру Скочиленко, активистку "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову, документалиста Всеволода Королева, менеджера проектов Викторию Петровну, копателя Олега Белоусова, православного блогера Иоанна Курмоярова, а также активиста из Выборгского района Петербурга Бориса Романова. Последнего выпустили из-под стражи и назначили запрет определенных действий. После этого на судах Романов не появлялся.

Константин Леньков