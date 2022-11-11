В Москве арестовали главу петербургской компании, ремонтировавшей объекты Кремля

Суд в Москве поместил под стражу гендиректора ООО "Петербургский Ренессанс" Ивана Орынчука, чья компания занималась ремонтными работами на объектах столичного Кремля, пишет "Коммерсант". Вместе с коммерсантом арестовали его сестру Оксану Орынчук, которая ранее работала в фирме. Фигурантам дела вменяют хищение свыше 70 млн рублей государственных средств, выделенных на подрядные работы Федеральной службой охраны в качестве авансов.

Подрядчик в 2018 году заключил контракты на реставрацию Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башен. По версии следствия, при подписании контрактов фигуранты дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК) знали о нестабильном финансовом положении их предприятия.

Примечательно, что в 2022 году реальный срок получил сотрудник ФСО, вымогавший у "Петербургского Ренессанса" взятку за подписание актов о приемке "кремлевских" работ.

В настоящее время "Петербургский Ренессанс" участвует в восстановлении Мариуполя.