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В России продлили запрет на перелеты в южные аэропорты

фото ЗакС политика В России продлили запрет на перелеты в южные аэропорты

Росавиация продлила запрет на перелеты в аэропорты 11 городов, расположенных близко к украинской границе. До 21 ноября нельзя попасть будет в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют составлять альтернативные маршруты с использованием транспортных узлов Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Волгограда и Москвы.

Напомним, что регулярно продлевающийся запрет ввели в конце февраля, когда стартовала военная спецоперация на Украине. Объявление всякий раз преподносится чиновниками как "временное ограничение".


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