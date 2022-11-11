Московскую активистку Мисик объявили в розыск

МВД объявило в розыск 20-летнюю политическую активистку Ольгу Мисик, о чем она сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, представители различных силовых ведомств стали регулярно наведываться к ней домой после начала военной спецоперации на Украине. Мисик утверждает, что на нее написала доносы некая недоброжелательница, желающая привлечения ее к ответственности за "дискредитацию армии" или "фейки о Вооруженных силах".

В прошлом году активистку "бессрочного протеста" приговорили к ограничению свободы по делу о вандализме. Дело возбудили из-за того, что вместе со знакомыми она изрисовала будку, находящуюся на балансе у прокуратуры.

Мисик получила известность в несовершенннолетнем возрасте, когда летом 2019 на протестах против недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов читала силовикам Конституцию, сидя на асфальте. Протесты были жестко подавлены, а преследование их участников журналисты стали называть "московским делом".