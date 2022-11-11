Сенаторы хотят дополнить Семейный кодекс "традиционными ценностями"

Члены Совета Федерации предложили внести в законодательство такие понятия, как "традиционные семейные ценности" и "фактический воспитатель", пишут "Ведомости". В числе авторов этих рекомендаций фигурируют сенаторы Андрей Клишас и Елена Мизулина.

Рекомендации были сформулированы комитетом Совфеда по законодательству после проведения круглого стола "Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения: вопросы определенности терминологии семейного законодательства".

К традиционным ценностям, помимо отношений супругов, сенаторы хотят причислить взаимоотношения родителей и детей, указывая, что последние носят иерархический характер, а также "имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта".