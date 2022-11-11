Суд в Петербурге оштрафовал собственника помещения в бывшей гостинице "Метрополитен" на Лиговском проспекте

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел административное дело о нарушении требований законодательства об охране выявленного объекта культурного наследия (ч.3 ст.7.13 КоАП РФ) в отношении ООО "Гранд Отель Октябрьская", сообщила 11 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Компания владеет помещением в здании бывшей гостиницы "Метрополитен" ("Знаменской") на Лиговском проспекте, 43-45.

Претензии к компании касались состояния помещения 3-Н, сдаваемого в аренду ООО "Алгос-Фудс "Восстание". Речь идет о замене оконных рам в двух комнатах коричневыми металлопластиковыми, об установке металлических решеток в других окнах и металлического козырька с креплением, а также об установке дополнительного вентиляционного оборудования, включая блоки кондиционеров, и о креплении кабель-проводов к дворовому фасаду.

"Представителю от ООО "Алгос-Фудс "Восстание" было выдано задание КГИОП на проведение работ по сохранению (приспособлению помещения 3-Н для современного использования)", — сообщила судебная пресс-служба. Однако же никакой проектной документации в КГИОП не поступило и разрешения на проведение работ по приспособлению помещения комитет не выдавал.

В итоге суд признал ООО "Гранд Отель Октябрьская" виновным в нарушении законодательства по сохранению объектов наследия и оштрафовал на 100 тысяч рублей.