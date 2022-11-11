Милонов хочет запретить ипотеку гражданам с долгами по алиментам

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением, касающимся ипотечного кредита и причин, по которым россиянам могут в нем отказать. Политик хочет, чтобы наличие задолженности по алиментам стало основанием для гарантированного отказа в приобретении ипотеки.

"Надеюсь, что наличие в финансовой истории гражданина крупной алиментной задолженности — "пожизненным негативным фактором", влияющим как на одобрение кредита, так и на итоговый процент выплат", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Пока же этот пункт законодательно не отрегулирован, в связи с чем банки зачастую одобряют кредит россиянам с долгами, отметил он.