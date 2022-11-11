Барышников добился корректировки дорожных указателей на Гостилицком шоссе

В Петергофе изменились дорожные указатели, что стало возможно с подачи депутата Михаила Барышникова, отреагировавшего на просьбы местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Речь идет о дорожных знаках на отрезке Гостилицкого шоссе, соединяющем Чебышевскую улицу и улицу Шахматова: на указателях значилось неудобное для граждан время запрета остановки.

Раньше парковаться на этом месте было нельзя по субботам с 9 по 18 часов, однако именно в это время жители активно посещают расположенное поблизости Старое городское кладбище Петергофа. После обращения Барышникова Дирекция по организации дорожного движения и комитет по благоустройству пошли навстречу горожанам: с 22 ноября парковаться будет запрещено по субботам не днем, а ночью, а именно с полуночи и до 7 часов.