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Новости 13:53

Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях прав жителей Малого Карлино

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях прав жителей Малого Карлино

Получившие распространение сведения о нарушениях прав жителей одного из домов в Малом Карлино привлекли внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который распорядился провести проверку.

Как сообщается на сайте силового ведомства, следователи проверят информацию о том, что ремонт крыши остался недоделанным, из-за чего жителей регулярно заливает дождем. Упоминается также факт бездействия чиновников, работающих в администрации деревни.

После процессуальной проверки и.о. главы следственного управления СК по Ленобласти Дмитрий Митяев доложит Бастрыкину о ее результатах.


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