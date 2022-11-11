Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушениях прав жителей Малого Карлино

Получившие распространение сведения о нарушениях прав жителей одного из домов в Малом Карлино привлекли внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который распорядился провести проверку.

Как сообщается на сайте силового ведомства, следователи проверят информацию о том, что ремонт крыши остался недоделанным, из-за чего жителей регулярно заливает дождем. Упоминается также факт бездействия чиновников, работающих в администрации деревни.

После процессуальной проверки и.о. главы следственного управления СК по Ленобласти Дмитрий Митяев доложит Бастрыкину о ее результатах.