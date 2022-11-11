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Новости 14:42

В Заксобрании допустили возможность появления "налогового кешбэка" за помощь городским колледжам

фото ЗакС политика В Заксобрании допустили возможность появления "налогового кешбэка" за помощь городским колледжам

Комитет по законодательству ЗакСа решил создать рабочую группу по реформированию налогового законодательства в части дополнительных мер поддержки образовательных организаций Петербурга, сообщила 11 ноября пресс-служба городского парламента. Речь идет о возможности введения инвестиционного налогового вычета для благотворителей, помогающих колледжам Северной столицы.

Как отметили в пресс-службе ЗакСа, соответствующее право регионы получили этой осенью в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство. По мысли законотворцев, "налоговый кешбэк" может достигать 100% от стоимости безвозмездно переданного образовательным организациям имущества.

По словам главы комитета по законодательству Всеволода Беликова, рабочая группа создается с целью "определить, насколько нужен такой закон в Петербурге". Депутат пригласил принять участие в ее работе представителей профильных комитетов Смольного. "Надеюсь на максимальное участие в решении этого очень важного вопроса как депутатов, так и наших коллег и органов исполнительной власти", — добавил он.


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