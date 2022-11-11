Петербургский ЗакС снова увеличил расходы на цветы

В первом полугодии 2023 года Законодательное собрание Петербурга планирует потратить на букеты цветов до 5,9 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 10 ноября. Парламент ищет поставщика цветочной продукции в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года.

Заксобрание хочет заказать розы, гвоздики, цветочную корзину, пять видов букетов и два типа цветочных композиций. Также среди необходимых товаров указан аквапакет для букетов. Все растения должны быть "свежими, яркого, насыщенного цвета, не иметь признаков увядания, чистыми, в неповрежденном виде, иметь эстетичный вид".

Самой дорогой позицией в закупке указали цветочную корзину, которую оценили в 35 тысяч рублей. Стоимость букетов варьируется от 6,7 до 13,1 тысячи рублей.

Законодательное собрание проводит аналогичные закупки дважды в год. В прошлый раз на контракт выделили на 384 тысячи меньше. А тендер на поставку цветов в период с декабрь 2021 года по июнь 2022 года обошелся и вовсе в 4,4 млн рублей — на 1,5 млн дешевле, чем нынешняя закупка.

Константин Леньков