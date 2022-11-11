Научный центр Вудро Вильсона признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией "Международный научный центр имени Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), о чем сообщается на сайте ведомства.

По мнению силовиков, центр представляет угрозу для государственной безопасности РФ. Свое решение ведомство направило в Минюст.

Вудро Вильсон был президентом США во время Первой мировой войны, проработав на этом посту с 1913 по 1921 годы. Научный центр его имени был основан в 1968 году. Организация, существующая на принципах государственно-частного партнерства, в частности, занимается политической историей, подчеркивая независимый характерр своих исследований.