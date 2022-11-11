В Госдуму внесли законопроект о квотах при приеме в вузы для детей медиков, погибших от ковида

Группа депутатов Госдумы внесла 11 ноября на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении особых прав при зачислении в вузы детям медицинских работников, погибших от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Документ доступен в электронной базе Государственной думы.

Проект предполагает, что при поступлении по программам бакалавриата и специалитета такие абитуриенты получат право на обучение на бюджетной основе в рамках квоты при успешном прохождении экзаменов, а также на прием на подготовительные отделения вузов за счет бюджета.

По мнению законотворцев, наделение детей погибших медработников правом поступления в рамках квоты практически не изменит положение других абитуриентов, располагающих таким правом. "При квоте не менее 10 процентов в настоящее время доля инвалидов среди студентов вузов, обучающихся по программам бакалавриата, составляет 0,7 процента, а среди студентов, обучающихся по программам специалитета — 0,9 процента", — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты указывают, что, согласно официальным данным, "до настоящего времени установлена смерть 1 100 медицинских работников от инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей". Ссылаясь на сведения Фонда социального страхования, авторы говорят, что после смерти этих медиков остались 333 несовершеннолетних ребенка, "в том числе в возрасте 7-18 лет 276 человек".

"Таким образом, устанавливаемыми настоящим законопроектом особыми правами смогут воспользоваться не более 333 человек", — пришли к выводу парламентарии.