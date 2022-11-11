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Новости 16:46

ЗакС намерен помочь санитарно-гигиеническому воспитанию граждан

фото ЗакС политика ЗакС намерен помочь санитарно-гигиеническому воспитанию граждан

Некоммерческим организациям, занимающимся санитарно-гигиеническим просвещением населения, хотят предоставить возможность получать поддержку от властей Петербурга. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЗакСа от "Единой России" Павел Крупник, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Они также предложили закрепить за Смольным полномочия по осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению петербуржцев, а также пропаганде здорового образа жизни.

В пояснительной записке авторы написали, что законопроект подготовлен в связи с изменением федерального законодательства.


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