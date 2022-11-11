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Новости 17:27

Почти половина жалоб во 2-й апелляционный суд поступает на решения Горсуда Петербурга

фото ЗакС политика Почти половина жалоб во 2-й апелляционный суд поступает на решения Горсуда Петербурга

На совещании с участием судей Северо-Западного федерального округа подвели промежуточные итоги их работы за первые девять месяцев нынешнего года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, за отчетный период решений об арестах было вынесено в отношении 7397 граждан, что на девять больше, чем год назад.

Среди новейших трендов участники совещания отметили снижение числа решений о помещении граждан под стражу в таких регионах, как Ленинградская, Мурманская, Вологодская, Новгородская области и Карелия.

По данным главы 2-го апелляционного суда общей юрисдикции Елены Кабирова, наибольшее число жалоб (40%) поступает в ее институцию на решения петербургского Городского суда. 


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