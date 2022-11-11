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Новости 17:52

Петербург направит дополнительные средства на проведение ПЦР-тестирования

фото ЗакС политика Петербург направит дополнительные средства на проведение ПЦР-тестирования

В ходе совещания Александра Беглова с членами городского правительства был одобрен проект закона, касающийся изменений в бюджет Территориального фонда ОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщила пресс-служба губернатора 11 ноября.

Изменения предполагают увеличение расходов на Территориальную программу обязательного медицинского страхования Петербурга на 5,1 миллиарда рублей в 2022 году. В результате соответствующие расходы в этом году составят 127,2 миллиарда рублей.

Как отметил по этому поводу Беглов, дополнительные средства пойдут на предоставление медицинской помощи горожанам, а также на повышение зарплаты медработникам и на проведение ПЦР-тестирования горожан.


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