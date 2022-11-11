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Новости 17:52

Голикова поручила обсудить возможный запрет на аборты несовершеннолетним без согласия родителей

фото ЗакС политика Голикова поручила обсудить возможный запрет на аборты несовершеннолетним без согласия родителей

Курирующая социальное направление вице-премьер Татьяна Голикова поручила подчиненным заняться темой возможного запрета абортов для соотечественниц в возрасте 15-18 лет в отсутствие согласия родителей, передает РИА "Новости". Информагентство ссылается на стенограмму заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей", - гласит текст документа.

Коллегам Голиковой также предстоит подискутировать о возможности переименования листа прерывания беременности в лист сохранения беременности.

фото: kremlin.ru


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