Бельский возглавил попечительский совет академии Штиглица

Петербургская академия Штиглица представила программу стратегического развития на первом заседании попечительского совета, сообщили 11 ноября в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина.

В состав совета, среди прочих, вошли сам Владимир Княгинин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор Русского музея Владимир Гусев, ректор Академии Анна Кислицына и другие руководители организаций и предприятий, а также госорганов города. Председателем попечительского совета был единогласно утвержден спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

Приглашение в совет и возможность его возглавить Бельский объявил в своей речи "большой честью". "Петербургский парламент и академия участвовали во многих совместных проектах, вместе работали над вопросами образования в нашем замечательном городе. Поддержка художественных вузов является одним из приоритетов государственной политики Петербурга в сфере культуры", — заявил он и выразил уверенность в успешной реализации поставленных целей. "С таким составом совета мы обязательно добьемся успеха", — добавил Бельский.

В свою очередь, ректор Анна Кислицына представила собравшимся программу развития академии вплоть до 2030 года, включающую в себя положения о модернизации и цифровизации системы образования, улучшении условий труда преподавателей, открытии музея дизайна, создании креативного кластера "Соляной квартал" и развитии иных направлений.