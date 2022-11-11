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Новости 20:25

Три новые улицы появятся в трех районах Петербурга

фото ЗакС политика Три новые улицы появятся в трех районах Петербурга

Три проекта планировки новых улиц в Выборгском, Приморском и Петродворцовом районах Петербурга были одобрены на совещании Александра Беглова с городским правительством, известила 11 ноября пресс-служба губернатора.

Так, на территории Выборгского и Приморского районов планируется строительство четырехполосной магистральной улицы длиной 991 метр, которая свяжет дорогу в Каменку с Михайловской дорогой. Непосредственно в Выборгском районе появится еще одна улица длиной 745 метров, которая на разных участках будет то четырехполосной, то двухполосной.

В Петродворцовом районе новая улица протяженностью 442 метра должна появиться на участке к западу от проспекта Буденного.

"На новых улицах планируется обустроить тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта", — пообещал на совещании Беглов. Названия улицам будут присвоены позднее.

Фото: gov.spb.ru


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