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Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения российского гражданства

фото ЗакС политика Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения российского гражданства

Минтруд намерен увеличить список профессий, обладатели которых имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке, сообщило 11 ноября РИА "Новости". Если сейчас перечень насчитывает 186 профессий, то в дальнейшем он может быть расширен до 225 позиций.

"Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — приводит сообщение Минтруда РИА "Новости".

В обновленный список войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, разработчик web и мультимедийных приложений и другие специальности. Помимо этого, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" будут исключены из списка, уступив место перечислению всех входящих в эти группы 14 профессий.

Также проект предполагает установление шестимесячной отсрочки вступления документа в силу вместо 10-дневной. Эта мера преследует цель позволить лицам, начавшим процесс получения гражданства, завершить его в соответствии с нынешними правилами, уточнило агентство.


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