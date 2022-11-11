Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения российского гражданства

Минтруд намерен увеличить список профессий, обладатели которых имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке, сообщило 11 ноября РИА "Новости". Если сейчас перечень насчитывает 186 профессий, то в дальнейшем он может быть расширен до 225 позиций.

"Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — приводит сообщение Минтруда РИА "Новости".

В обновленный список войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, разработчик web и мультимедийных приложений и другие специальности. Помимо этого, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" будут исключены из списка, уступив место перечислению всех входящих в эти группы 14 профессий.

Также проект предполагает установление шестимесячной отсрочки вступления документа в силу вместо 10-дневной. Эта мера преследует цель позволить лицам, начавшим процесс получения гражданства, завершить его в соответствии с нынешними правилами, уточнило агентство.