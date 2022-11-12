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Новости 10:38

Кабмин выделил регионам более 1,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру

фото ЗакС политика Кабмин выделил регионам более 1,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении шести субъектам Федерации средств на развитие и модернизацию дорожно-транспортной сети по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Всего в рамках этого транша в регионы направят почти 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

Выделенные средства используют для строительства подъездов к одному туристическому объекту в Адыгее и к двум - в Кабардино-Балкарии. Деньги также пойдут на строительство объездной автодороги, которая "разгрузит" столицу Северной Осетии. Наконец, дополнительного федерального финансирования требует ремонт имеющихся дорог в Кировской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.


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