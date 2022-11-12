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Новости 11:45

С начала ноября в Петербурге ни разу не появилось солнце

фото ЗакС политика С начала ноября в Петербурге ни разу не появилось солнце

Петербургские метеорологи констатировали, что за первые десять дней ноября в городе ни на одну минуту не показалось солнце. Об этом говорится на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Подобное в первой декаде ноября за всю историю наблюдений случалось лишь дважды: в 1967 и 1984 годах.

Между тем, специалисты применительно ко всему ноябрю определяют для Петербурга климатическую норму по продолжительности солнечного сияния как 23 часа.

Отметим, что к полудню 12 ноября солнце на петербургских улицах так и не появилось.


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