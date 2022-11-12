На Петроградской стороне открыли памятник Александру Володину

В Матвеевском саду в Петербурге прошла церемония открытия памятника драматургу и сценаристу Александру Володину. Фотографии с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, который четыре года назад добивался установки монумента.

"Мне очень он понравился еще тогда, когда я в 2018 году увидел эскиз", - вспомнил депутат.

Над бронзовым изваянием, превыщающим человеческий рост, работала команда скульпторов, руководимая Георгием Ястребецким.

По сценариям Александра Володина, наибольшую часть своей жизни прожившего в Ленинграде и Петербурге, были сняты культовые советские фильмы "Осенний марафон" и "Пять вечеров". Драматурга не стало в 2001 году.

фото: ВишНевское время / Telegram