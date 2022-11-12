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Новости 14:45

Мурашко рассказал о задержках поставок зарубежных лекарств

фото ЗакС политика Мурашко рассказал о задержках поставок зарубежных лекарств

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия переживает трудности с получением лекарственных препаратов из-за рубежа, о чем пишет ТАСС. При этом проблема состоит не в уровне договороспособности партнеров, а в особенностях логистического процесса.

"Мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение", - пояснил чиновник.

Своим подчиненным на местах 12 ноября Мурашко поручил сформировать запас лекарств не менее, чем на четыре месяца. Поручение он охарактеризовал как "жесткие указания всем регионам".

Говоря о ситуации на лекарственном рынке в целом, министр отметил, что производство отечественных препаратов наращивается высокими темпами.


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