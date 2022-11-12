47news: Глава Красноборского поселения Ленобласти попал в больницу после избиения

Накануне поздно вечером рядом с домом подвергся нападению глава совета депутатов Красноборского поселения Ленобласти Александр Канцерев, соообщает портал 47news со ссылкой на источники в силовых структурах.

Нападавший был вооружен металлической трубой, вследствие чего муниципал получил тяжелые травмы головы и ушибы груди и был госпитализирован в петербургский стационар.

Полицейские проверяют обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава администрации поселения Николай Иванов утром 12 ноября, по его признанию, не был в курсе произошедшего с коллегой.