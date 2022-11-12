СК разберется в проблемах фабрики в Красном Селе, где инвалидам не дают помещение для работы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию в Красном Селе, где руководство мебельной фабрики продолжительное время не может обеспечить рабочими местами людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба ведомства, силовики опираются на сюжет, распространенный в социальных сетях. В нем говорится о том, что из-за сотрудников комитета имущественных отношений Смольного хозяйка фабрики не может получить помещение, которое было бы пригодно для труда 47 сотрудников-инвалидов. Из-за этого последние рискуют остаться без работы.

Бастрыкин поручил петербургским коллегам в сжатые сроки представить доклад о конфликтной ситуации поставил исполнение поручения на контроль центрального аппарата СК.