Россияне получат возможность подавать документы в суд через Госуслуги

Члены правительства РФ одобрили проект федерального закона, который позволяет принимать участие в заседании суда любой инстанции дистанционно. Норма касается всех граждан, вовлечённых в процесс уголовного судопроизводства, сообщается на сайте кабмина.

Коррективы внесут в Уголовно-процессуальный кодекс, там появится опция, предполагающая возможность подачи документов для судебного разбирательства через сайт Госуслуг. Кроме того, посредством данного портала сотрудники правоохранительных органов смогут направлять участникам уголовного дела повестки и другие уведомления в случае, если они дадут на это своё согласие.

Проект федерального закона в ближайшее время внесут на рассмотрение депутатов Государственной думы.